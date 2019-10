Filmmonat November: In Wien leuchtet die Leinwand

Am 6. November endet die heurige Viennale - doch der Filmzirkus geht weiter. In Wien gibt es gleich vier Filmfestivals, die untereinander konkurrieren.

BRDDR im Metro Kinokulturhaus (9. November bis 3. Dezember): Anlässlich des 30. Jahrestags des Mauerfalls in Berlin ehrt das Wiener Metro Kinokulturhaus ab 9. November jene Leinwandwerke, die zwischen 1988 und 1994 beiderseits des Sperrwerks entstanden sind. 21 Programme sind dafür vorgesehen, wobei sich das Spektrum von amüsanten Gegenüberstellungen wie "Go, Trabi, Go" und "Manta - Der Film" bis zu unbekannten Arbeiten a la Siegfried Kühns DDR-Produktion "Die Schauspielerin" mit der jungen Corinna Harfouch erstreckt. Gemein ist den präsentierten Werken die Identitätssuche.

MITTELAMERIKANISCHES FILMFESTIVAL in Wien (15. bis 23. November): Nicht um winterliche Bergkälte geht es beim Mittelamerikanischen Filmfestival, das ab 15. November auch schon zu seiner mittlerweile elften Ausgabe lädt. Im Metro Kinokulturhaus strömt zumindest von der Leinwand karibische Wärme, wenn es in Dokumentar-, Spiel- und Kurzfilmen etwa um die Musikszene in Panama, den Bürgerkrieg in Guatemala oder um Feminismus und Migration in Zentralamerika geht. Zusätzlich gibt es ein Filmfrühstück. Und die Publikumspreise vergibt man wieder im Fania Live am Yppenplatz - inklusive lateinamerikanisch angehauchter Abschlussparty.

INTERNATIONALES KINDERFILMFESTIVAL in Wien (16. bis 24. November): Wiens internationales Kinderfilmfestival hat langsam auch schon ein gestandenes Alter. Bereits zum 31. Mal lädt man für eine gute Woche zu den schönsten Filmen für junges Publikum. Zum Eröffnungsfilm "Chuskit" über ein gleichnamiges, querschnittsgelähmtes Mädchen sind am 16. November im Gartenbaukino Regisseurin Priya Ramasubban und Hauptdarstellerin Jigmet Dewa angesagt. In den folgenden Tagen gibt es Spiel- und Animationsfilme aus verschiedensten Ländern zu sehen. Und natürlich darf das kleine oder das begleitende große Publikum auch wieder über den Publikumspreis abstimmen, wobei auch die Kinderjury zur Tat schreitet. Schauplätze sind das Wiener Cine Center, das Cinemagic und das Votivkino.

WERKSCHAU FILMAKADEMIE Wien (27. und 29. November): Bereits zum fünften Mal wird das Schaffen der künftigen filmischen Elite heuer von der Filmakademie Wien an erstmals drei Tagen ins Schaufenster gestellt. Gezeigt wird das aktuelle Schaffen der Studierenden, die auch als Gesprächspartner für ein interessiertes Publikum zur Verfügung stehen. Den Eröffnungsabend begeht man am 27. November im Gartenbaukino, die eigentliche Werkschau der neuen Arbeiten erfolgt dann im Stadtkino.