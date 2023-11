Filmfonds Wien fördert zehn Projekte mit 1,77 Mio. Euro

Bei der vierten Sitzung des Filmfonds Wien wurden insgesamt 1,77 Mio. Euro für zehn heimische Filmprojekte bewilligt.

Dabei sind auch zwei Debüts: So realisiert Christoph Rainer basierend auf seinem gleichnamigen Kurzfilm sein Langfilmdebüt "Requiem for a Robot", Marie Luise Lehner debütiert mit "Wenn du Angst hast, nimmst du dein Herz in den Mund und lächelst".