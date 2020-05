Filmfonds Wien fördert 12 Projekte: Nöstlingers "Geschichten vom Franz" werden verfilmt

Der Filmfonds Wien fördert mit 1,91 Mio. Euro 12 Projekte. Unter anderem sollen Christine Nöstlingers "Geschichten vom Franz" verfilmt werden.

"Märzengrund" von Adrian Goiginger ("Die beste aller Welten"), David Wagners Coming-Out-Drama "Eismayer", das Drama "15 Jahre", mit dem Chris Kraus seine "Vier Minuten" fortsetzt, Eva Spreitzhofers Komödie "Griechenland" (Drehbuch: Thomas Stipsits) sowie die Dokumentationen "Outsourcing European Borders" und "Vienna Calling - Let's Get Räudig" erhalten Herstellungsförderungen vom Filmfonds Wien.

1,91 Mio. Euro für 12 Projekte vorgesehen

In der zweiten Förderrunde, bei der 26 Projekte mit einer Antragssumme von 4,75 Mio. Euro eingereicht waren, wurden insgesamt 1,91 Mio. Euro für 12 Projekte zugesagt. Förderungen in der Projektentwicklung erhielten u.a. die Spielfilmadaption von Christine Nöstlingers "Geschichten vom Franz" durch Drehbuchautorin Sarah Wassermann (Regie: Hüseyin Tabak) und die TV-Serie "Sisi". "Dabei ist geplant, den Mythos Sisi zu entstauben und den ambivalenten Lebensweg der Kaiserin von Österreich nach aktuellen geschichtlichen Erkenntnissen neu zu interpretieren", so die heutige Aussendung.