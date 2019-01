Filme & Serien: Das sind die Netflix-Highlights im Februar 2019

Jeden Monat nimmt der US-Streaming-Gigant Netflix neue Produktionen in das Programm auf. Aus diesem Grund werden wir auch im Februar mit zahlreichen Serien- und Filmhighlights versorgt.

Keine Sorge, auch im Februar versorgt Netflix seine Kunden mit zahlreichen Film- und Serienhighlights. Abgesehen von der Netflix-Original-Serie “Einmal Hexe…”, in der es um eine junge Hexe geht, die in die Gegenwart reist um der Hexenverbrennung zu entgehen, erscheint auch der zweite Teil der dritten Staffel von “Shadowhunters: The Mortal Instruments”.

Etwas lustiger und kitschiger geht es in der Komödie “Isn´t it Romantic” mit Liam Hemsworth zu, die am 26. Februar erscheint. In diesem Film wacht Natalie eines Tages in einer perfekten und romantischen Welt auf. Weitere Highlights auf die wir uns freuen können, sind die Filme Spider Man, Apollo 13 und viele weitere.