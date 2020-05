Das Autokino in St. Pölten lockt mit zwei Filmen täglich und Live-Programm an den Wochenenden.

Das Autokino in St. Pölten lockt mit zwei Filmen täglich und Live-Programm an den Wochenenden.

Filme & Live-Programm: Erstes Autokino in St. Pölten startet am 29. Mai

Das "Auto Kunst Kino" wird am 29. Mai seinen Betrieb auf dem VAZ-Gelände in St. Pölten aufnehmen. Neben Filmen sollen Konzerte und andere Liveacts zu sehen sein.

"Wir wollen lokale und regionale niederösterreichische Künstler auf die Bühne bitten und ihnen eine Plattform geben", so Rene Voak, Geschäftsführer von NXP und Betreiber des VAZ, am Dienstag in einer Pressekonferenz.

Zwei Filme pro Tag im "Auto Kunst Kino" geplant

Für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), die das neue Kulturformat lobte, ist das "Auto Kultur Kino" ein "Signal von St. Pölten, dass die Kultur lebt". Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) freute sich darüber, wieder Live-Veranstaltungen in der Landeshauptstadt zu haben. "Ein Autokino hat es in St. Pölten noch nie gegeben, das ist eine echte Premiere", sagte er.

Gemeinsam mit Peter Janovsky, Geschäftsführer des Hollywood Megaplex Kinos, will Voak an den Tagen jeweils zwei Kinofilme in zwei Open Air Kinosälen zeigen. Eine der Wände werde gerade mit weißer, selbstreinigender Farbe zur Kinoleinwand. "Wir spielen nicht nur am Abend, sondern haben auch an Nachmittagen ein Familienprogramm", so Voak. Unter den bis 14. Juni gezeigten Filmen sind "Minions", "Die Addams Family", "Joker", "Bohemian Rhapsody" und "The Big Lebowski".

Konzerte, Lesungen & Co: Live-Programm an den Wochenenden

Zusätzlich wird es zu den Kinofilmen von Freitag bis Sonntag einen thematisch passenden Live-Programmpunkt geben. Dies soll sowohl Konzerte als auch Kabarett, Performances und Lesungen umfassen. So wird Multitalent Alexander Goebel in seiner Rolle des Riff Raff aus "The Rocky Horror Picture Show" vor dem Film ein paar Songs zum Besten geben. Auch die international erfolgreichen St. Pöltner Magier Thommy Ten und Amelie van Tass werden auftreten. "Wir präsentieren unseren Film zusammen mit einer Performance, die wir uns einzig für das 'Auto Kunst Kino' überlegen werden", kündigte Ten an. Applaus soll bei den Liveacts per Lichthupe oder Winken aus dem Auto gegeben werden.

Bei den Veranstaltungen sollen alle Sicherheits- und Hygienestandards eingehalten werden, Tickets können ausschließlich im Internet erworben werden, der Ton kommt via Autoradio. Auch Snacks können während der Vorstellungen bestellt werden.