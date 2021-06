Film Festival am Wiener Rathausplatz startet am 3. Juli

Das Film Festival 2021 geht heuer zwischen 3. Juli und 4. September in Wien über die Bühne. Es findet bereits zum 30. Mal statt.

Zwischen 3. Juli und 4. September 2021 findet das Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz statt. Einmal mehr haben Besucher Gelegenheit, ausgewählte Musikfilme bei freiem Eintritt unter freiem Himmel zu genießen. Seit 30 Jahren bietet das Filmfestival am Wiener Rathausplatz musikalischen wie filmischen Genuss unter freiem Himmel. Das Jubiläum könne "nahezu ohne Einschränkungen" stattfinden, hieß es in einer Ankündigung am Mittwoch.

Film Festival mit Besonderheiten aus Oper, Musical, Pop und Jazz

Von 3. Juli bis 4. September stehen demnach Highlights aus den Bereichen Oper, Musical, Pop oder Jazz am Programm. Die Wiener Staatsoper ist etwa mit "La Traviata" vertreten, David Bowie serviert "Serious Moonlight" und auch "I am from Austria" ist dabei.