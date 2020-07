Film Festival am Wiener Rathausplatz feierlich eröffnet

Trotz Corona-Epidemie ist es auch heuer möglich, dass das Film Festival am Wiener Rathausplatz stattfindet - und zwar #soWIENie. Am Samstag fand die feierliche Eröffnung statt.

Bürgermeister Michael Ludwig sandte einen Gruß zur Eröffnung: "Mit der Realisierung des Film Festivals setzt Wien als Weltstadt ein Zeichen und mit ihrem Besuch setzen die Gäste ein ebensolches. Dem Bedürfnis nach Kultur und Unterhaltung ist hier ein sicherer Rahmen gegeben worden, in dem sich unter Einhaltung aller erforderlichen Maßnahmen das so typische Wiener Lebensgefühl spiegelt. Ich lade daher alle Wienerinnen und Wiener sowie die Gäste der Stadt ein, diese einzigartige Veranstaltung in neuem Gewand zu genießen".