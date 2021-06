Figlmüller in Wien bietet nun auch vegane Schnitzel an

Im Restaurant in der Bäckerstraße gibt es ab sofort das planted.schnitzel Figlmüller-Art im Angebot, das erste vegane Wiener Schnitzel in gewohnt traditioneller Zubereitung.

Veganes Wiener Schnitzel nach Figlmüller-Art

Der Trend zur pflanzlichen Ernährung macht auch vor der Schnitzel-Institution nicht halt. Weltweit berühmt durch das Figlmüller-Schnitzel setzen die beiden Figlmüller-Brüder Hans jun. und Thomas einen nächsten Schritt und bringen nun das erste pflanzenbasierte Schnitzel auf die Karte. Das Restaurant war schon länger auf der Suche nach einer pflanzlichen Schnitzel-Alternative, die ihren Qualitätsansprüchen entspricht, in Planted fanden sie den idealen Partner dafür. Der Geschmack und die Konsistenz des planted.schnitzels überzeugte die Figlmüller-Brüder sofort. Gemeinsam mit Planted feilten sie in den letzten Monaten an der perfekten Panier für den Neuzugang auf der Speisekarte. Angelehnt an die typische Rezeptur des klassischen Figlmüller-Schnitzels wurde die Panier für die pflanzliche Alternative exklusiv kreiert.