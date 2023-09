FHs drohen "große finanzielle Schwierigkeiten"

Fachhochschulen drohen ohne eine signifikante Anhebung der Finanzierung "große finanzielle Schwierigkeiten", hat die FH-Konferenz (FHK) am Freitag per Aussendung gewarnt.

Während in Deutschland die Budgets der dortigen Fachhochschulen (bzw. Hochschulen für Angewandte Wissenschaften) zuletzt im Rahmen großer strategischer Offensiven von Bund und Ländern massiv erhöht worden seien, klaffe in Österreich die Schere zwischen der Entwicklung des BIP und der FH-Finanzierung - verschärft durch die Inflation - immer weiter auseinander. Die Studienautoren würden deshalb vor der Gefahr einer Abwanderung Höchstqualifizierter warnen, hieß es in der Aussendung.

Dabei steige in der Gesellschaft der Untersuchung zufolge der Bedarf an FH-Absolventinnen und -Absolventen und das sei auch mit einem höheren Finanzierungsbedarf verbunden. Auch führe kein Weg an den FHs vorbei, wenn Österreich weiterhin zu den Innovation Leaders aufzuholen wolle. Immerhin gebe es dort steigende Studierenden- und Absolventenzahlen vor allem in technologieintensiven Studienfeldern und einen starken Wissenstransfer durch Kooperationen mit der Wirtschaft, von der regionale Akteure wie Industriebetriebe, Dienstleistungsunternehmen oder Kommunen besonders profitieren würden.