FH Campus Wien: Drei Standorte laden zum Open House

Am 15. März 2019 lädt der FH Campus Wien Studieninteressierte zum Open House an drei Wiener Standorten ein. Besucher können sich über 60 Studiengänge informieren.

Die FH Campus Wien lädt Studieninteressierte zum Open House an den Hauptstandort in der Favoritenstraße und an die Standorte Muthgasse und Vienna BioCenter ein. In Favoriten können sich Besucher nicht nur ein Bild über die Studiengänge machen, sondern sich auch auf einen Master Talk Soziales und einen Science Slam freuen.