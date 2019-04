FF Wiener Neudorf: Tierischer Einsatz wegen Bienenschwarms

Es ist nicht immer Feuer, das gelöscht werden muss. Die FF Wiener Neudorf hatte es gestern etwa mit einem Bienenschwarm zu tun. Der Feuerwehrimker konnte das Volk umsiedeln.

Am Freitagmorgen bemerkten Passanten an einem Wiener Neudorfer Geh- und Radweg beim Mödlingbach einen großen Bienenschwarm auf einem Ast und verständigten die Feuerwehr. Daraufhin rückte ein Feuerwehrimker der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neudorf an die Einsatzstelle in das Waldstück aus.