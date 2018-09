Die Feuerwehrleute halfen beim Transport der Frau in Not.

Die Feuerwehrleute halfen beim Transport der Frau in Not. ©FF Maria Enzersdorf

Die Feuerwehrleute halfen beim Transport der Frau in Not. ©FF Maria Enzersdorf

FF Maria Enzersdorf hilft Person in Not

Am Samstagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Maria Enzersdorf um 20:30 Uhr zu einer Türöffnung mit einer Person in Not in die Hauptstraße alarmiert.

An der Unfallstelle angekommen, wurde die Wohnungstüre mittels hydraulischen Türöffnungswerkzeug geöffnet. Dadurch konnte das Rote Kreuz gleich in die Wohnung und eine am Boden liegende Frau versorgen. Nach der ärztlichen Versorgung unterstützten die Feuerwehrkräfte das Rettungsteam beim Abtransport der verletzten Person durch das enge Stiegenhaus.