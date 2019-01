FF-Einsatz im Bezirk Baden: Rehe verirrten sich auf Tennisplatz

Zwei Rehe hatten sich in Tribuswinkel (Bezirk Baden) auf einen komplett umzäunten und schneebedeckten Tennisplatz verirrt und fanden keinen Weg ins Freie. Die Feuerwehr musste ausrücken und die Tiere befreien.

Die Einsatzkräfte fingen die verängstigten Tiere ein und trugen diese in Richtung des nahegelegenen Augebiets, teilte das Bezirkskommando Baden am Sonntag mit. Die Rehe dürften den Tennisplatz am Freitag über eine offene Gittertüre betreten haben, gab die Feuerwehr an. Wenig später gerieten die Tiere in Panik und rannten mehrmals mit voller Wucht gegen den Maschendrahtzaun, der sich rund um den Court befindet.