Feuerwehrsirene in niederösterreichischer Gemeinde sabotiert

Ein Sabotageakt an der örtlichen Feuerwehrsirene beschäftigt im niederösterreichischen Pottenstein (Bezirk Baden) die Polizei.

Unbekannte haben die Stromkabel der am Dach des ehemaligen Bezirksgerichts angebrachten Sirene durchtrennt. "Nun ist diese wichtige Alarmierungseinheit verstummt", informierte die Feuerwehr Pottenstein auf ihrer Homepage.

"Großes Unverständnis über böswilligen Anschlag"

Die Sirene versehe schon seit über fünfzig Jahren treu den Dienst bei Zivilschutzproben, diene aber in erster Linie zur Alarmierung der Feuerwehr. In vielen Fällen sei sie unterstützend an lebensrettenden Einsätzen maßgeblich beteiligt gewesen.