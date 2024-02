Feuerwehrleute bei Einsatz in NÖ wüst beschimpft

Meistens sind die Menschen dankbar für die Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr. Es gibt aber auch Fälle, wo sich schaulustige Zaungäste über den Einsatz beschweren und sogar ausfallend werden - so geschehen den Mitgliedern der FF Wiener Neustadt.

Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt wurde am 9. Februar zu einer Pkw-Bergung gerufen. Nach einem Verkehrsunfall musste ein fahruntaugliches Fahrzeug zur Seite gestellt werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf und die FF-Mitglieder begannen mit den Sicherungsarbeiten an der Unfallstelle.

"Wos tuat's n' do so g'schi**n umadum": Ärger über Beschimpfung bei FF-Einsatz

Ein Mann näherte sich den Einsatzkräften und begann ein zunächst normalscheinendes Gespräch. Plötzlich kippte bei dem Mann jedoch die Stimmung und er erklärte, dass er ein Fahrzeug habe, welches stark genug sei, und das Fahrzeug selber hätte wegstellen können. "Des zah i owe, und die Stroßn is frei", so der Mann. "Wos tuat's n' do so g'schi**n umadum", echauffierte sich der Mann weiter. Man müsse sich "nicht so wichtig" machen. "Neben "ees Wichtig'n" vielen auch härtere Schimpfworte.