Feuerwehreinsatz: Sperre der U6-Station Wien-Meidling

Wegen eines Feuerwehreinsatzes in der U-Bahnstation Wien-Meidling kam es am Donnerstagnachmittag zu Verzögerungen im Abendverkehr.

Wie die Wiener Linien auf dem sozialen Netzwerk Twitter am Donnerstagnachmittag mitteilten, konnte ab ca 16.45 Uhr die Station Wien-Meidling (U-Bahnlinie U6) wegen eines Feuerwehreinsatzes nicht angefahren werden. Die U-Bahnstation wurde am Donnerstag komplett gesperrt, auch Absperrbänder hinderten die Fahrgäste am Durchkommen.