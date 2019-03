Feuerwehreinsatz nach Pkw-Unfall auf der A2

Am Samstagabend kam es aus bisher unbekannter Ursache auf der A2 in Fahrtrichtung Wien zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw.

Zu einer Fahrzeugbergung auf der A2-Rampe zur S4 in Fahrtrichtung Wien wurde die Feuerwehr Wiener Neustadt am Samstag, den 9. März, gegen 19.30 Uhr alarmiert. Am Unfallort konnte festgestellt werden, dass sich ein verunfalltes Fahrzeug auf der Fahrbahn nach einem nicht näher bekannten Unfallhergang befand.