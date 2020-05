Feuerwehr rettete Pferd in Wöllersdorf aus Wasserschacht

Glück im Unglück hatte ein Pferd am Donnerstag in Wöllersdorf (NÖ). Das Tier fiel in einen Wasserschacht und drohte zu ertrinken, die Feuerwehr konnten das Pferd jedoch unter großer Anstrengung bergen.

Ein Pferd ist am Donnerstagnachmittag in Wöllersdorf (Bezirk Wiener Neustadt) in einen mit Wasser gefüllten Schacht gestürzt. Das Tier musste von der Feuerwehr mit einem Kranfahrzeug gerettet werden. Es dürfte bei dem Unfall unverletzt geblieben sein, berichtete die Feuerwehr Wöllersdorf im Internet.



Pferd kurz vor dem Ertrinken

Die Unfallstelle befand sich laut Feuerwehr in unwegsamem Gelände. Sämtliche Ausrüstung musste deshalb für den Transport zur Einsatzstelle umgeladen und teilweise händisch getragen werden. Zunächst habe man das Pferd beruhigt und den Kopf über Wasser gehalten, um es vor dem Ertrinken zu bewahren. Mit dem geländegängigen Kranfahrzeug der Feuerwehr Markt Piesting sei schließlich eine schonende Bergung möglich gewesen, teilte die Feuerwehr mit.