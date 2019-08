Feuerwehr rettet verletzten Jungschwan in Grafenwörth

Zu einem tierischen Rettungseinsatz wurde gestern die Feuerwehr Grafenwörth gerufen. Ein verletzter Jungschwan war in einem Fluss unterwegs, ließ sich aber erst nach zwei Stunden einfangen.

Längere Verfolgungsjagd

Nach Eintreffen an der Einsatzstelle wurde das Boot gewassert und parallel eine Suche nach dem Schwan vom Ufer aus gestartet. Nach längerer Suche in der einbrechenden Dunkelheit wurde die Bootsbesatzung dann knapp vor der S33-St.-Georgs-Brücke fündig. "Trotz der schweren Verletzung am Flügel hat uns der junge Schwan noch eine längere Verfolgungsjagd am Wasser geliefert", berichtet Brandinspektor Gerald Heiß, „letztlich gelang es zwei Feuerwehrleuten das Tier mit einer Decke zu fangen und ins Boot zu ziehen.“.