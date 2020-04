Feuerwehr rettet Bewohner aus brennendem Haus in Wiener Neudorf

Mittwochfrüh kam es in einem Einfamilienhaus in Wiener Neudorf zu einem Brand. Unter schwerem Atemschutz betraten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr das Haus, um eine Person zu retten, die sich noch darin befand.

Am Weg zum Einsatzort wurde den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr per Funk mitgeteilt, dass sich noch mindestens eine Person in dem Gebäude befinden soll. Daher wurde nach Ankunft am Einsatzort eine Löschleitung aufgebaut und zwei Trupps mit schwerem Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in das Einfamilienhaus geschickt.