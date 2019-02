Feuerwehr nach spektakulärem Lkw-Unfall in NÖ im Einsatz

Am Montag stürzte ein Sattelkraftfahrzeug im Waldviertel über eine Böschung, da der Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte. Der Bergung mittels Spezialkran dauerte mehrere Stunden.

Ein Sattelkraftfahrzeug ist am Montag in der Waldviertler Stadtgemeinde Raabs an der Thaya (Bezirk Waidhofen an der Thaya) über eine Böschung gestürzt. Das Kfz wurde in einem aufwendigen Einsatz mithilfe eines Spezialkrans geborgen. Der Lenker blieb laut Bezirksfeuerwehrkommando unverletzt.