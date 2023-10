Feuerwehr löschte Brand in Wien-Josefstadt

Verletzte gab es bei dem Brand in einer Privatklinik in Wien-Josefstadt nicht.

Ein Brand auf einer Station in der Privatklinik Confraternität in Wien-Josefstadt hat am Donnerstag gegen 19.15 Uhr einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Berufsfeuerwehr Wien eilte mit 15 Fahrzeugen und 63 Feuerwehrleuten in die Skodagasse. Dort habe das Feuer jedoch rasch gelöscht werden können, hieß es von der Feuerwehr auf APA-Anfrage. Die Brandursache sei noch Gegenstand der Ermittlungen, wurde betont.