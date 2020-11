Feuerwehr löschte brennenden Milchtransporter in NÖ

Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr im Bezirk Waidhofen/Thaya zu einem Fahrzeugbrand alarmiert. Ein Milchtransporter stand in Flammen.

Ein Milchtransporter ist am Mittwochabend auf der B5 in der Windigsteiger Katastralgemeinde Lichtenberg (Bezirk Waidhofen an der Thaya) in Flammen aufgegangen.