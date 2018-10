Das Feuerdorf am Wiener Donaukanal startet in die dritte Saison.

Das Feuerdorf am Wiener Donaukanal startet in die dritte Saison. ©Feuerdorf/Philipp Lipiarski

Feuerdorf am Wiener Donaukanal startet in die Saison

Im Oktober startet das Feuerdorf am Wiener Donaukanal in die bereits dritte Saison. Im letzten Jahr begrüßten die Veranstalter rund 25.000 Besucher. An diesen Erfolg wollen sie auch heuer anknüpfen.

Im letzten Jahr konnten die Veranstalter des Feuerdorfes am Wiener Donaukanal eine Besucherzahl von 25.000 verbuchen. Initiator Hannes Strobl und Gastro-Profi Patrick Nebois haben beschlossen, auf diesen Erfolg auch im heurigen Jahr zu zusteuern. Ab Oktober können die 13 Mini Chalets, die Platz für acht bis zwölf Personen bieten, und einer gemütlichen Salettl-Bar, gemietet werden.

Wohlig-warme Hütten am Wiener Donaukanal “Ich bin sehr froh, dass die Stadt Wien an dieses einzigartige Projekt glaubt, das den Donaukanal qualitativ belebt. Obwohl wir bis zur letzten Sekunde auf die Genehmigung gewartet haben und nicht wussten, ob wir das Feuerdorf wieder am Donaukanal aufbauen dürfen, haben wir enorm viele Reservierungen. Wir sind Feuer und Flamme, unseren Gästen Genuss-Momente in den wohlig-warmen Hütten zu bieten!”, sagt Strobl.

Jetzt Mini Chalets im Feuerdorf reservieren Die Mini Chalets können ab sofort online auf www.feuerdorf.at gebucht werden. Die Hüttenmiete kostet Montag bis Samstag in den Abendstunden, ab 18.00 Uhr, 120 Euro und ist untertags gratis. Der beliebte Familien-Sonntag mit gratis Hüttenmiete den ganzen Tag und Abend über wird wieder fortgeführt. Die Menüs kosten zwischen 19 und 55 Euro pro Person. Die Getränke werden nach Konsumation verrechnet.