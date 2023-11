Feuer in Wohnhausanlage war Brandstiftung

Die Ursache des Kellerbrands in einer Wohnhausanlage in Neusiedl am See am Samstag wurde ermittelt.

Das Feuer wurde vorsätzlich gelegt, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag. Eine Bewohnerin war mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht genannt worden.

Die Brandermittler untersuchten den Brandort und schlossen eine technische oder elektrische Ursache aus. Aufgrund der Ermittlungsergebnisse sei von Brandstiftung im Keller auszugehen, hieß es. Im Einsatz standen Samstagabend drei Feuerwehren mit 70 Mitgliedern. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen des Landeskriminalamts Burgenland laufen weiter.