Feuer in Mehrparteienhaus in NÖ: Mehrere Wohnungen evakuiert

Am Samstag, kam es im Bezirk Gänserndorf zu einem Großeinsatz der Feuerwehren. In einem Mehrparteienhaus brach ein Brand aus.

In Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) ist am Samstag ein Brand in einem Mehrparteienhaus ausgebrochen. Mehrere Wohnungen wurden evakuiert, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage Medienberichte.

Die Feuerwehr stand im Großeinsatz. Die Bewohner wurden laut Polizei in ein Notquartier in der Ortsstelle des Roten Kreuzes gebracht.

Ein Sachverständiger soll am Montag die Ursache erheben. Es bestehe derzeit kein Verdacht auf Brandstiftung, teilte die Landespolizeidirektion am Sonntag auf APA-Anfrage mit. Das Feuer war am Samstag in einer Wohnung ausgebrochen und hatte sich auf den Dachstuhl ausgebreitet.