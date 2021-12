Feuer in Büschen nahe Maria Enzersdorfer Freizeitgelände

Das Unterholz von Büschen entlang eines Gehwegs nördlich des Freizeitgeländes in Maria Enzersdorf (Niederösterreich) fing am Donnerstagabend Feuer.

Deshalb wurde die Freiwillige Feuerwehr Maria Enzersdorf alarmiert. Das berichtet die Feuerwehr in einer Presseaussendung. Drei Fahrzeuge machten sich auf den Weg zum Einsatzort, beim Eintreffen der Feuerwehr brannten Büsche und ihr Unterholz auf einer Länge von 25 Metern. Zwei Atemschutzgerätetrupps starteten mit Maßnahmen zur Löschung. "Mithilfe von Dungkrallen wurde, unter laufender Kontrolle mittels Wärmebildkamera, das Brandgut am Boden weiter zerteilt um etwaige Glutnester ebenfalls ablöschen zu können", so die Freiwillige Feuerwehr. Die Ursache des Feuers ist unklar.