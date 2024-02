Feuer in Altlichtenwarther Disco: Polizei geht von Brandstiftung aus

Zu dem Disco-Brand in Altlichtenwarth (Bezirk Mistelbach) war es am 9. Februar gekommen. Die Polizei geht nun von Brandstiftung aus.

Nach einem Feuer in einer Diskothek in Altlichtenwarth wird von Brandstiftung ausgegangen. Die bisherigen Erhebungen haben laut Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner ergeben, dass die Flammen offenbar absichtlich herbeigeführt worden sind. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt.

Brand in Disco im Bezirk Mistelbach

Über die neuen Erkenntnisse in dem Fall berichtete am Dienstag die Tageszeitung "Heute". Ausgebrochen war der Brand in der Diskothek am Nachmittag des 9. Februar. 64 Mitglieder von sieben Feuerwehren kämpften rund zwei Stunden gegen die Flammen, verletzt wurde niemand.