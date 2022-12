Festnahmen nach Einbruchsserie in Wien und Niederösterreich

Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die in Wien und Niederösterreich insgesamt 26 Einbruchsdiebstähle begangen haben sollen. Der dritte Verdächtige sitzt in Deutschland in Haft.

Das Trio soll in unterschiedlichen Zusammensetzungen von April bis August diesen Jahres 26 Einbruchsdiebstähle in Geschäfte, Wohnobjekte, Kleingartenhäuser und Baustellen in Wien und Niederösterreich begangen haben. Dabei soll laut Polizei ein Gesamtschaden von 114.000 Euro verursacht worden sein.

Zwei Verdächtige nach Einbruchsserie in Wien und Niederösterreich festgenommen

Für einen 27-jährigen und einen 29-jährigen Verdächtigen klickten nach Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich am 3. August in einer Wohnung in Wien-Favoriten die Handschellen. Sichergestellt wurden dort und in einem Täterfahrzeug Einbruchswerkzeug sowie Diebesgut. Die zwei Beschuldigten wurden in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert. Ein 33-jähriger Komplize befindet sich in Deutschland in Haft.