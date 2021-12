Festmahl zu Weihnachten: Österreicher essen am liebsten Raclette

Am 24. Dezember steht bei Herrn und Frau Österreicher besonders oft Raclette auf dem Weihnachtstisch - so das Ergebnis einer aktuellen Umfrage der Marke Iglo.

Das sind die liebsten weihnachtlichen Festessen in Österreich

Am häufigsten gibt es in den hiesigen Haushalten am 24. Dezember Raclette - knapp ein Fünftel derer, die eine traditionelle Speise zu sich nehmen, setzen darauf.