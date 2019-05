Festival in Rijeka: Fünf Preise für Theater in der Josefstadt

Im Rahmen des 26. Internationalen Small Scenes Theatre Festival in Rijeka konnte sich das Theater in der Josefstadt gleich über fünf Auszeichnung für Daniel Kehlmanns "Reise der Verlorenen" freuen.

Das Theater in der Josefstadt freut sich über fünf Jury-Auszeichnungen für Daniel Kehlmanns “Reise der Verlorenen ” im Rahmen des 26. Internationalen Small Scenes Theatre Festival in Rijeka (Kroatien). So wurde das im September 2018 uraufgeführte Stück zur “besten Produktion” gewählt, Janusz Kica als “bester Regisseur” ausgezeichnet.