Ferragosto und Frequency bringen anhaltenden Reiseverkehr über Maria Himmelfahrt

Am Wochenende bringen das Ferragosto und das Frequency viele Autofahrer auf die Straßen. Mögliche Staustrecken erfahren Sie hier.

"Zum anhaltenden Reiseverkehr kommen viele Ausflügler, die ihr Wochenende verlängern. Wir rechnen damit, dass die meisten schon am Mittwochnachmittag aufbrechen. In Italien wird es zu regem Verkehr wegen des Ferragosto kommen, das Frequency in St.Pölten wird regional zu Verzögerungen führen", so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen zum Verkehrsgeschehen um Maria Himmelfahrt.