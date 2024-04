Ferienwohnung im Waldviertel diente Pärchen als Beutelager: 60.000 Euro Schaden

Im Falle von unzähligen Straftaten in Niederösterreich und Oberösterreich konnte die Polizei nun zwei Beschuldigte festnehmen.

Eine Ferienwohnung in der Waldviertler Stadtgemeinde Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) hat einem Pärchen auch als Beutelager gedient. Eine 27-Jährige und ein 31-Jähriger, beide aus Tschechien, sind Polizeiangaben vom Mittwoch zufolge nach zahlreichen Straftaten in Nieder- und Oberösterreich festgenommen worden. Auf das Konto des Duos sollen vor allem Einbruchsdiebstähle im Waldviertel und in Linz gehen. Der entstandene Schaden beträgt etwa 60.000 Euro.

Beschuldigte wurden in Wohnung in Heidenreichstein festgenommen

Die Beschuldigten waren aufgrund von Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich am 8. Februar in der angemieteten Wohnung in Heidenreichstein festgenommen worden. In den Räumlichkeiten wurden ebenso wie in dem von dem Pärchen verwendeten Fahrzeug zahlreiches Diebesgut sichergestellt.

Die Fahnder wiesen dem Duo letztlich u.a. 14 vollendete und sechs versuchte Einbruchsdiebstähle (vorwiegend in Keller und Firmen-Kfz), je einen versuchten räuberischen und schweren Diebstahl, einen Einbruch in ein Wohnhaus sowie auch das Führen von verbotenen Waffen (Schlagstock, Elektroschocker) und Geldwäscherei nach. Tatorte lagen in mehreren Gemeinden der Waldviertler Bezirke Horn, Gmünd, Waidhofen a.d. Thaya und Zwettl sowie in der Stadt Linz.

Duo zeigte sich großteils geständig

Beim versuchten räuberischen Diebstahl am 25. Jänner hatte das Duo laut Polizei in der unversperrten Garage eines Einfamilienhauses in Schrems (Bezirk Gmünd) einen ebenfalls unversperrten Pkw in Betrieb genommen. Als die Beschuldigten im Rückwärtsgang ins Freie fuhren, wurden sie vom Besitzer des Wagens ertappt. Der Mann soll die Fahrertür aufgerissen haben und nach einem kurzen Gerangel mit dem Lenker über eine kurze Strecke mitgeschleift worden sein. Letztlich flüchteten die zu diesem Zeitpunkt noch Unbekannten zu Fuß und scheiterten in der Folge auch bei einem zweiten Versuch, das Auto zu stehlen.

Den Beschuldigten fielen bei ihren Tathandlungen vorwiegend Elektrowerkzeuge, Scooter, E-Bikes und auch zwei Pkw in die Hände, berichtete die Landespolizeidirektion. Einige Beutestücke soll das Duo in Prag verkauft haben, die Mehrzahl der gestohlenen Gegenstände ist den Geschädigten wieder ausgefolgt worden.

Die 27-und der 31-Jährige waren großteils geständig. Sie wurden in die Justizanstalt Krems eingeliefert.