Ferienstart: Österreich steht Stau-Wochenende bevor

Am Freitag starten nicht nur in Wien, Niederösterreich und Burgenland die Sommerferien sondern auch in einigen Teilen Deutschlands. Der ARBÖ warnt bereits jetzt vor Staus und Verzögerungen ab Freitag Mittag.

In wenigen Tagen ist es soweit. Die Schüler in Wien, Niederösterreich und Burgenland starten in die Sommerferien. Auch manche unserer deutschen Nachbarn (Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern) starten gleichzeitig in die Schulferien.

Stau ab Freitag Mittag auf den Wiener Stadtausfahrten

Dies heißt aber auch, dass es vor allem Richtung Süden zu Staus im Straßenverkehr kommen wird. Der ARBÖ rechnet bereits ab Mittag mit Verzögerungen. Betroffen sind vor allem die Wiener Stadtausfahrten, wie die Altmannsdorfer Straße, die Triester Straße, die Westausfahrt, aber auch die Südosttangente (A23), die Donauufer Autobahn (A22), die Ostautobahn (A4) und die Südautobahn (A2). Leichter wird es erst in den Abendstunden werden.

Am Samstag wird mit hoher Wahrscheinlichkeit der reiseintensivste Tag der Woche. Hier muss vor allem mit Staus im Westen Österreichs gerechnet werden.

Samstag vermehrt Stau und Verzögerungen im Westen Österreichs



Längere Wartezeiten sollten Lenker daher auf der Fernpaßstraße (B179) im Raum Nassereith und Reutte, abschnittsweise auf der Inntalautobahn (A12) im Großraum Innsbruck und auf Brennerautobahn (A13) auf Höhe Mautstelle Schönberg und Sterzing einplanen.

"Nicht unbeachtet sollten die Grenzwartezeiten an diesem Wochenende bleiben", warnt ARBÖ Verkehrsexperte Jürgen Fraberger.

Wartezeiten am Walserberg bis zu 45 Minuten oder höher zu erwarten

"Speziell am Walserberg in Richtung Deutschland seien Wartezeiten aufgrund der Kontrollen in Höhe von 45 Minuten oder höher zu erwarten." Am Sonntag kann es dann vergleichsweise bereits etwas ruhiger werden. Aber auch hier ist mit Stehzeiten zu rechnen.

ARBÖ-Tipp: Reisen zu atypischen Zeiten kann viele Nerven sparen und hat sich bewährt. Ausreichend Proviant und Spielsachen sind für eine angenehme Fahrt nötig. Eine gewartete Klimaanlage und ein voller Tank erleichtern die Fahrt ungemein.