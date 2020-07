Ferienjob und Praktikum: Diese Regelungen gelten

Von der Bezahlung, über die Tätigkeiten bis hin zur Arbeitszeit: Diese Unterschiede zwischen Ferienjob und Praktikum sollte man kennen.

Das unterscheidet Ferienjobs von Praktika

"Ein Ferienjob ist arbeitsrechtlich ein befristetes Dienstverhältnis und muss gemäß Kollektivvertrag bezahlt werden. In der Regel gelten auch alle anderen Bestimmungen, die der Kollektivvertrag enthält, wie zum Beispiel Urlaubs- und Weihnachtsgeld", so Trinko. Außerdem müssen FerialarbeiterInnen bei der Sozialversicherung angemeldet werden und haben Anspruch auf rund 2 Tage Urlaub pro Monat. Trinko empfiehlt außerdem den Lohn- oder Gehaltszettel am Ende zu kontrollieren, denn dort müssen das anteilsmäßige Urlaubs- und Weihnachtsgeld sowie allfällige Überstunden aufgelistet sein. Wurde der Urlaub, wie beim Ferienjob üblich, nicht konsumiert, muss auch dieser finanziell abgegolten werden.