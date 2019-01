Ferienhaus fast zerstört: Wiener berichtet von Schneechaos

In der Steiermark wurde fast das Ferienhaus eines Wieners wegen der Schneemassen zerstört. In Hall bei Admont traf ein umstürzender Baum fast das Gebäude und riss eine Stromleitung mit.

Durch Schneelast umgestürzte Bäume haben im obersteirischen Hall bei Admont (Bezirk Liezen) nicht nur eine zentrale 110-kV-Leitung getroffen, sondern beinahe auch das Ferienhaus eines Wieners. “Man kann sich das in Wien nicht vorstellen, aber auch Schnee kann diese bedrohliche Masse und Gewicht haben”, sagte Oliver-John Perry, Pressesprecher der Reed Exhibitions, am Freitag im APA-Gespräch.

“Die Reparaturarbeiten an der zentralen 110-kV-Hochspannungsleitung bei Admont sind derzeit wegen drohender umstürzender Bäume unterbrochen, die Situation vor Ort ist für die betroffenen Monteure zu gefährlich. Hubschrauber sind im Einsatz, um aus der Luft Unterstützung zu leisten und Schnee von den Bäumen zu entfernen”, teilte die Energie Steiermark Freitagvormittag mit.

Hinter diesem und wohl auch vielen anderen Einsätzen stehen meist auch persönliche Betroffenheiten. Im diesem Fall ist es Perry, der bis Donnerstagmittag noch nichts ahnend in Wien die Ferienmesse eröffnet hatte. “Ich wurde nach dem Messerundgang von meiner Nachbarin aus Hall bei Admont angerufen”, schilderte er am Freitag. Schnell sei für ihn klar gewesen, dass er von der Bundeshauptstadt zum Ferienhaus fahren müsse, um sich selbst ein Bild von den Schäden zu machen. “Mehrere Bäume sind auf unseren Garten gefallen, nur knapp am Haus vorbei.”