Der Arbeiter saß wegen des Sturms in einer Fensterputz-Gondel fest.

Der Arbeiter saß wegen des Sturms in einer Fensterputz-Gondel fest. ©FF Wiener Neudorf

Der Arbeiter saß wegen des Sturms in einer Fensterputz-Gondel fest. ©FF Wiener Neudorf

Fensterputzer saß in Gondel im achten Stock fest

Am Donnerstag kam es zu einem nicht alltäglichen Feuerwehreinsatz im Bezirk Mödling. Auf Höhe des achten Stockwerks eines Bürogebäudes in Maria Enzersdorf ist ein Arbeiter in einer Fensterputz-Gondel festgesessen.

Der immer stärker werdende Sturm drückte die Gondel laut Augenzeugenberichten bis zu zwei Meter von der Fassade weg. Der Arbeiter konnte sich dadurch nicht mehr selbst aus seiner misslichen Lage befreien.

Er wurde von den Helfern gerettet. Die Feuerwehren Maria Enzersdorf und Wiener Neudorf waren mit sieben Fahrzeugen und 25 Mitgliedern für circa eine Stunde im Einsatz.