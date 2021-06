Felsbrocken stürzten auf Straße: Biker in NÖ schwer verletzt

Am Dienstag musste ein Motorradfahrer nach einem Unfall im Bezirk Wiener Neustadt-Land mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen werden. Als sich Felsbrocken von einem Waldrand lösten, konnte er nicht allen ausweichen.

Ein Motorradfahrer ist am Dienstag in Gutenstein (Bezirk Wiener Neustadt-Land) schwer verletzt worden. Der 62-Jährige war mittags in der Katastralgemeinde Zellenbach mit einer 58-Jährigen am Sozius unterwegs gewesen, als sich laut Polizei plötzlich am rechten Waldrand Gesteinsbrocken lösten und auf die LB 21 fielen.