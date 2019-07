Fels löste sich: Kletterer in NÖ gerettet

Mit dem Hubschrauber musste ein verletzter Kletterer im Schneeberggebiet in NÖ ins Wiener AKH geflogen werden, nachdem er rund zehn Meter in das Seil abstürzte.

Eine Klettertour im Schneeberggebiet im Bezirk Neunkirchen hat für einen 51-Jährigen Dienstagnachmittag mit einer Hubschrauberbergung geendet. Der Alpinist hatte sich im Stadelwandgraben an einem Felsblock festgehalten, der sich aus unbekannter Ursache löste. Der Mann aus dem Bezirk Lilienfeld stürzte daraufhin etwa zehn Meter in das Seil, berichtete die Polizei am Mittwoch.