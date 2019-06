FELIX lädt exklusiv vorab zu "Pets 2": 5x2 Kino-Tickets zu gewinnen

Tierfreunde aufgepasst: Anlässlich des Produktlaunches von FELIX Soup lädt FELIX bereits vorab exklusiv zum Kinohighlight des Jahres. VIENNA.at und FELIX verlosen 5x2 Tickets für „The Secret Life of Pets 2“ im Cineplexx Donau Plex Wien!

Zum Launch der FELIX Soup, einer unwiderstehlichen Produktneuheit für abenteuerlustige Katzen, lässt FELIX es sich nicht nehmen, Tierliebhaber zum Kinohighlight „The Secret Life of Pets 2” zu laden, um gemeinsam einen tierischen Filmeabend zu genießen. Knapp 200 Gäste werden erwartet, um bereits vorab Kino-Spaß mit FELIX Soup zu erleben.

Abenteuer & Kino-Spaß mit FELIX Soup und "Pets 2"

FELIX präsentiert an diesem Abend sein neuestes Produkt für kleine Racker: FELIX Soup, feinste Brühe mit leckeren Stückchen. Der Katzensnack für zwischendurch wird aus hochwertigen Zutaten hergestellt, bringt Abwechslung in den Speiseplan und stärkt die Racker für jedes Abenteuer.

Denn abenteuerlich ist das Leben der Haustiere, wie der Kinohit “The Secret Life of Pets 2” verrät, ja allemal. Katharina Steiner, Senior Brand Managerin von Purina PetCare Österreich, erklärt: "Dies ist der perfekte Rahmen, um FELIX Soup zu präsentieren. Abenteuer und Spaß für die ganze Familie – zu der auch unsere Haustiere gehören!“ Was die tierischen Mitbewohner so anstellen, wenn sie sturmfrei haben, würde wohl gerne jeder Haustierbesitzer wissen …