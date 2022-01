Feinstaub in Wien zu Silvester um das 20-Fache erhöht

Die ersten vorläufigen Daten des Wiener Luftmessnetzes zeigen: die Wiener Luftqualität war 2021 erneut auf dem sehr guten Niveau der letzten Jahre. Einen Ausreißer gib es allerdings zu Silvester.

Luftqualität wie 2020

Feinstaub wurde 2021 an 12 Stationen bestimmt, die Werte unterschreiten bei weitem die Grenzwerte: Die gemessenen Feinstaub-Jahresmittelwerte waren an den 12 Messstellen ähnlich wie 2020. Auch für Stickstoffdioxid lagen die Messwerte an den 16 Messstellen in Wien unter den Grenzwerten.