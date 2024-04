Feine Köstlichkeiten zum Frühling und Muttertag bei Ströck

Zum Muttertag und Frühling gibt es in den drei Ströck-Feierabend-Bäckereien sowie in allen Ströck-Filialen in ganz Wien ganz besondere Kreationen von Chef-Pâtissier Pierre Reboul zu kaufen.

Chef-Pâtissier Pierre Reboul hat zum Muttertag die Holunder-Buttermilch-Charlotte kreiert: Feines Biskuit in Kombination mit einer lockeren Holunder-Buttermilch Creme, garniert mit Rhabarber und frischen Erdbeeren. Diese Köstlichkeit wird in einer limitierten Auflage von 200 Stück hergestellt und ist exklusiv am 11. und 12. Mai in den drei Ströck-Feierabend-Bäckereien in der Rotenturmstraße, Landstraße und Burggasse in Wien erhältlich. Eine Vorbestellung wird empfohlen.

Zusätzlich dazu gibt es schon jetzt die drei neuen Ströck Rollen aus lockerem Erdäpfelbrioche-Teig in allen Filialen und den Feierabend-Bäckereien, die ebenfalls von Reboul kreiert wurden, zu kaufen - erhältlich in den Varianten Zimt, Beere und Pistazie.