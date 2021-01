Feiertags-Glückwünsche wurden 2020 vermehrt online überbracht

Weihnachten und Silvester wurde 2020 anders gefeiert - unter anderem mit mehr Zeit am Telefon und im Internet.

Digitale Kommunikation stark gestiegen

Glückwünsche wurden vermehrt digital überbracht

Internetnutzung am Heiligen Abend stark gestiegen

Außerdem wurde erhoben, wie Österreicher den Heiligen Abend online verbrachten. Neben dem Kontakt mit anderen Menschen via Videocall oder Messaging-Diensten waren Computerspiele eine der Hauptquellen für die gestiegene Internetnutzung. Zieht man für den Vergleich Allerheiligen (1.11. 2020) heran, so wurde am 24.12. mehr als doppelt so viel gespielt (108 Prozent), die WhatsApp-Nutzung stieg um zwei Drittel (66 Prozent), während FaceTime- und Zoom-Anrufe sich um mehr als die Hälfte (56 Prozent) bzw. um ein Drittel (+34%) erhöhten.