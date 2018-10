Fehlende Impfungen: Mehr Masernfälle in Österreich

Masern sind in Europa derzeit sehr häufig vertreten. Trotz kostenloser Impfungen sind auch in Österreich zahlreiche Menschen betroffen. Zu späte oder zu wenig konsequente Impfungen verhindern, die Krankheit zu eliminieren.

Die Masern sind in ganz Europa im Kommen. In Österreich ist die Impfung in diesen Fällen in jedem Alter kostenlos, dennoch sind die Fallzahlen auch hier hoch. Bis 26. September wurden 72 Masernfälle gemeldet. Auch Keuchhusten ist oft anzutreffen. 2017 wurden 1411 Fälle registriert. Bei der Krankheit Poliomyelitis – der Kinderlähmung – hat sich Österreich dem globalen Ziel zur Ausrottung angeschlossen.