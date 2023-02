Februarkämpfe 1934: SPÖ-Spitze gedenkt Opfern

Anlässlich des Jahrestages der "Februarkämpfe" im Jahr 1934 gedenkt die SPÖ-Spitze der Opfer des Bürgerkrieges in Österreich.

"Der 12. Februar 1934 muss uns immerwährende Mahnung und bleibender Auftrag sein, wachsam zu sein und uns Hetzern, die die Gesellschaft spalten und Menschen gegeneinander ausspielen, mit ganzer Kraft entgegenzustellen. Wehret den Anfängen", so Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch in einer Aussendung am Sonntag.