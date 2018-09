Faules Österreich: Jeder Dritte bewegt sich so gut wie nicht

Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO bewegt sich jeder dritte Österreicher so gut wie nicht, gut die Hälfte zudem viel zu wenig.

Dies wirke sich in allen Altersgruppen auf die körperliche und geistige Gesundheit aus. Dagegen wolle man schon bei den Jüngsten ansteuern, erläuterte Heinz-Christian Strache (FPÖ) in seiner Eigenschaft als Sportminister bei einer Pressekonferenz am Samstag in Wien.