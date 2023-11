Fataler Irrtum bei Reinigung: Saunaofen explodierte in NÖ

Bei der Reinigung eines Saunaofens in Schwarzau am Steinfeld kam es am Samstag zu einer Explosion, nachdem der 65-jährige Besitzer versehentlich eine falsche Flüssigkeit eingefüllt hatte.

Im Keller eines Wohnhauses in Schwarzau am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) ist am Wochenende ein Saunaofen explodiert. Als Grund dafür wurde am Montag seitens der Polizei angegeben, dass ein 65-Jähriger am Samstagabend beim Reinigen irrtümlich statt destilliertem Wasser eine andere Flüssigkeit in das Gerät gefüllt haben dürfte.

Saunaofen explodierte im Bezirk Neunkirchen: 65-Jähriger verletzt

Der Mann erlitt Verletzungen und wurde per Notarzthubschrauber in das Wiener AKH geflogen. Mehrere Türen und Fenster des Gebäudes wurden beschädigt.