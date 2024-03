Fatale Vernachlässigung im Medizin-Sektor: So anders sehen Herzinfarkt-Symptome bei Frauen aus

Das Yentl-Syndrom wird immer weitreichender bekannt. Dabei handelt es sich um das Phänomen der Vernachlässigung von Frauen in Forschung und Therapie aufgrund fehlender wissenschaftlicher Daten. In vielerlei Hinsicht gibt es medizinisch relevante Unterschiede bei Frauen und Männern. So beispielsweise auch beim Herzinfarkt, dessen Symptome bei Frauen und Männern völlig unterschiedlich ausfallen.

Schmerzen in der linken Körperhälfte, ein Ziehen im linken Arm, ein brennender oder drückender Schmerz hinter dem Brustbein - das sind die Symptome zu einem Herzinfarkt, die in der Bevölkerung gut bekannt und verinnerlicht sind. Was viele nicht wissen: Dabei handelt es sich um die typischen Herzinfarkt-Symptome bei Männern. Laut einer Aussendung der Österreichischen Gesundheitskasse, die Dr.in Evelyn Kunschitz, Oberärztin für Innere Medizin/Kardiologie und Leiterin des Schwerpunktes Psychokardiologie im Wiener Hanusch-Krankenhaus, zitiert: "verspüren Frauen oft auch andere, diffusere Symptome. Darunter fallen beispielsweise auch Übelkeit, Schmerzen im Bauch oder Rücken, Erbrechen, Kurzatmigkeit, unerklärliche Müdigkeit oder Schweißausbrüche".

Aufgrund der diffusen Symptome und auch weil Frauen in den großen Herzstudien unterrepräsentiert sind und damit weniger leitliniengerecht behandelt werden, wird der weibliche Herzinfarkt oft spät oder gar nicht erkannt und Frauen erhalten erst später adäquate Hilfe. Dabei ist jede Minute bei einem Herzinfarkt entscheidend. Das zeigt sich auch in der Sterblichkeitsrate: Diese ist bei Frauen mit einem Herzinfarkt mit 35,7 % höher als die bei Männern mit 32,9 %. "Deshalb lieber einmal zu viel die Rettung rufen, als einen Herzinfarkt zu spät zu erkennen", rät Frau Dr.in Kunschitz.