"Fat Cat Day": Scharfe Kritik an Top-Gehältern von Managern

Am heutigen "Tag der fetten Katze" haben österreichische Top-Manager so viel verdient, wie ein durchschnittlicher Angestellter im ganzen Jahr.

SJ kritisiert erneuten Anstieg bei Manager-Gehältern

"In nicht einmal einer Woche verdient ein Manager so viel wie ein normaler Angestellter. Diese riesige Lohnschere ist zutiefst ungerecht und verschärft die soziale Ungleichheit in Österreich", kritisiert Julia Herr, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend, in einer Aussendung.