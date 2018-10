Faszination Japan: Kunstforum Wien zeigt Begeisterung für fernöstliche Bilderwelt

Am 9. Oktober startet im Kunstforum Wien eine neue Ausstellung. Diese widmet sich der "Japomanie" und beschäftigt sich mit der Begeisterung der westlichen Welt.

“Japomanie” beschäftigt sich mit der Begeisterung der westlichen Welt für Ästhetik und die Bilderwelt des Fernen Ostens. Sie verfolgt die Entwicklung von der Faszination für das Fremdartige, Neue. Angefangen von den 1860er bis in die Moderne um 1900. Ab dem 9. Oktober wird es genau zu diesem Thema eine Ausstellung im Kunstforum Wien geben.

Vor allem Künstler beginnen zu sammeln und das fremdartige Formenvokabular, die erstaunlichen Themen und Motive in ihre Bildsprache zu integrieren. Monet, Manet, Van Gogh und Degas sind die ersten, ihnen folgen die jüngeren – Toulouse-Lautrec, Bonnard, Vuillard oder Vallotton oder Franz Marc und Wassily Kandinsky, um nur die wichtigsten zu nennen.

150 Exponate bei “Faszination Japan”

Die “Japomanie” erobert ganz Europa. Auch in Wien gab es bereits 1873 die Wiener Weltausstellung, die sich dem fernöstlichen Hype widmete. In mehr als 150 Exponaten aus internationalen und privaten Sammlungen, illustriert “Faszination Japan”, die Faszination des “Japonismus” in ganz Europa. Kuratorin der Ausstellung ist Evelyn Benesch.